“محروقات” توقف التعامل مع 19 صهريج يقوم بغش البنزين

أوقفت وزارة النفط والثروة المعدنية 19 صهريج بنزين عن العمل في شركة محروقات، نتيجة وجود مخالفات غش وتلاعب بنوعية مادة البنزين المحملة فيها.



وقال مدير الشركة العامة للمحروقات مصطفى حصوية إنه “تم إيقاف صرف كل استحقاقات الصهاريج المالية وحرمانها من دخول المستودعات البترولية حتى إشعار آخر”.



وأوضح حصوية أن “قرار إيقاف التعامل جاء بعد أن تم سحب عينات من الصهاريج ولدى فحصها تبين وجود مخالفات غش وتلاعب بنوعية مادة البنزين المحملة في الصهاريج”.



وعن الإجراءات المتخذة عند ضبط صهريج مخالف بيّن حصوية أن “أي صهريج نضبطه مخالف بالمادة نحرمه من العمل لدى الشركة ونغرمه بكامل قيمة الحمولة، ونوقف أجور نقله”.



وأردف مدير المحروقات “في الحالة الراهنة جاء ضبط الصهاريج الـ 19 من التموين، وقمنا بإيقاف التعامل معهم وإيقاف أجورهم وأحلناهم للرقابة الداخلية، التي تنسق مع التموين لاستكمال الإجراءات ليتم مطالبتهم بقيمة الحمولة كاملة”.



وتابع حصوية “شكلنا لجان مشتركة مع التموين بكافة المحافظات للكشف اليومي عن الصهاريج قبل دخولهم إلى المحطات وفحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات”.



وكانت أوقفت وزارة النفط والثروة المعدنية التعامل مع محطتي وقود ضمن مدينة دمشق وهما محطة بسام العلي ومحطة الزغلولة وذلك لوجود مخالفات من حيث رقم الأوكتان ولون المادة.



وضبطت محافظة دمشق في وقت سابق ثلاث سيارات لبيع مادة المازوت بسبب الغش والتدليس بقصد الاتجار بها وذلك من خلال تركيب صمام راجع مع جهاز تحكم إضافة لضبط عامل مضخة مازوت لقيامه بالاتجار بمادة المازوت المدعوم من قبل الدولة وتم إحالته للقضاء.



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