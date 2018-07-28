“سوريا الديمقراطية” تبلغ دمشق استعدادها لتسليم الرقة والحسكة

أكدت مصادر سورية مطلعة أن قوات سورية الديمقراطية أبلغت السلطات السورية استعدادها للانسحاب من مدن وبلدات تسيطر عليها وتسليمها للجيش السوري. وحسب ما رشح من معلومات بهذا الشأن فإن المفاوضات الماراتونية التي جرت بين “قسد” ودمشق وشارك فيها أكراد قريبون من الحكومة السورية كانت نتائجها إيجابية وأفضت إلى قبول مبدئي من “قسد” بتسليم مدينة الرقة وأحياء واسعة من مدينة الحسكة وهي الأحياء التي تحيط بالمربع الأمني الذي توجد فيه مؤسسات الدولة وأفرعها الأمنية بمدينة الحسكة للسلطات السورية، وتقول المعلومات أيضاً أن السلطات السورية أبلغت “قسد” بأنه كما تمت استعادة الجنوب السوري يمكن استعادة المدن التي تسيطر عليه “قسد”، وأن دمشق تفضّل أن تتم الاستعادة بالوسائل السياسية والتفاوضية.



ووفق ما تسرب أيضاً فإن المجلس التنفيذي لقوات سوريا الديمقراطية ابلغ دمشق بأن الولايات المتحدة تنوي سحب قواتها وقواعدها العسكرية من الأراضي السورية وأن واشتطن أخبرت قوات قسد بهذه المسألة وأبلغتهم أيضاً أنها ستقوم بترتيب عملية الانسحاب مع الطرف الروسي في الفترة المقبلة.





كامل صقر -“القدس العربي”