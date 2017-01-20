“ثوار الغفلة“ سرقوا سكة قطار إدلب ووباعوها في تركيا على أنها “خردة”

أقدمت “ ثوار الغفلة “ على سرقة سكة القطار الواقعة بين محطة محمبل ومحطة بشمارون في محافظة إدلب والتي كلفت الدولة السورية مليارات من الليرات السورية ، ونقلها إلى تركيا.



ونقلت وسائل إعلام “أن المجموعات المسلحة في إدلب سرقة سكة القطار، بعدما تم فكها في وضح النهار، وذلك باستخدام التركسات والرافعات، ونقلها إلى تركيا لبيعها هناك على أنها خردة”.



وذكرت مصادر أهلية في إدلب أن ما يسمى “لجنة الغنائم” في “جيش الفتح” قامت أيضاً بسرقة المنازل في مختلف مدن وبلدات محافظة إدلب، ووضعت يدها عليها بحجة غنيمة حرب وخاصة إذا كانت تلك المنازل تعود ملكيتها للمواطنين الموظفين لدى الدولة.



وأشارت مصادر إلى أن إرهابيي “جبهة النصرة” في منطقة محمبل هي التي سرقت سكة القطار بحجة أنها غنائم حرب.



وأثارت عملية سرقة سكة القطار الحديدية في منطقة محمبل، ردود فعل غاضبة بين الأوساط الاجتماعية .

وكان مسلحو حركة “أحرار الشام” و “جبهة النصرة” نهبوا معدات وتجهيزات محطة زيزون لتوليد الطاقة الكهربائية في منطقة جسر الشغور في محافظة إدلب العام الماضي، وقاموا بنقلها عبر القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي الغربي إلى الأراضي التركية.



و قام أهالي جسر الشغور بتصوير وتوثيق صور تظهر فيها مجموعات مسلحة تقوم بفك أنابيب المرجل البخاري العملاقة في المحطة، ونقلها بواسطة الشاحنات ، واستقدامهم خبراء متخصصين من ذوي الخبرة العالية من خارج سوريا لفكها.

وكالات