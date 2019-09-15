“الساركوما العظمية”.. أخطر أنواع سرطان العظام

يُعرف سرطان العظام على أنه خلل في التكاثر السليم للخلايا العظمية، وله أنواع عديدة أشيعها و أخطرها هو ما يدعى “الساركوما العظمية “.



ويشرح أطباء فريق “ميد دوز” أن “الساركوما العظمية غالباً ماتصيب الإنسان في الشباب تحت عمر ال ٢٠ سنة، وبشكل خاص في مرحلة النمو عند المراهقين وفترة البلوغ، حيث تنمو العظام بسرعة أكبر، ويمكن أن تصاب الإناث أكثر من الذكور بهذا المرض”.



وتتطور غالبية الأورام العظمية بعظم الفخذ أو عظم الساق القريبين من الركبة، و الموقع الشائع الثاني هو عند الذراع القريبة من منطقة الكتف، و بشكل عام من الممكن أن تظهر بأي مكان عظمي .



ويعاني معظم المرضى من آثار المرض لعدة أسابيع أو شهور قبل زيارة الطبيب وأشيع الأعرض هي ” الألم ” الذي يزداد بزيادة النشاط البدني.



وخلال الفحص الطبي، من الممكن أن يجس الطبيب كتلة عظمية مع عدم القدرة على القيام بجميع حركات المفصل، أي تحدها في حال كانت الكتلة كبيرة الحجم.



ويوضح الأطباء أن “الصورة الشعاعية مع الطبقي المحوري باستعانة طبيب أشعة يساعدان بالتوجه نحو تشخيص الحالة، لكن أهم استقصاء هو الخزعة التي تؤكد وجوده أو تنفيه”.



الجدير بالذكر أن المرضى المصابين به مع درجة خباثة خفيفة، لديهم فرصة أكبر للشفاء، أما المرضى من أصبح لديهم انتقالات خارج العظام فالاستجابة للعلاج سيئة و فرص الشفاء قليلة.



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