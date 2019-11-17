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“البحث عن جولييت”…فيلم سينمائي سوري حول التحرّش الجنسي

يتابع المخرج السوري زهير قنوع تحضيراته للبدء بتصوير الفيلم السينمائي “البحث عن جولييت” وهو من تأليفه.

وخلال مؤتمر صحفي تم التعريف بالفيلم و أبطاله وقال “زهير قنوع”: إن “البحث عن جولييت”هو فيلم جريء يدور في كواليس وعوامل ظاهرة مجتمعية وهي “التحرش”.

مضيفاً: أن الفيلم يحمل الطابع التشويقي الذي ينسجم مع القصة الدرامية للأحداث وأن جولييت هي حواء وهو رمز يُعبر عن النساء بشكل عام.

يتناول الفيلم قضية التحرش كأحد أبشع أشكال التنمر في المجتمع ليعرّي الواقع ويقدّم صورة حقيقية بقالب من التشويق .. وينوي منتج ومخرج الفيلم عرضه مطلع العام القادم ٢٠٢٠ .


العمل من بطولة: يزن خليل، نانسي خوري، غابرييل مالكي، ريام كفارنه، رُسل الحسين، رامي أحمر، محمد زرزور، سارا الطويل وغيرهم…


كما سيحل الممثل معتصم النهار ضيف شرف على الفيلم.