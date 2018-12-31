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وفد فني اماراتي لتقييم جاهزية مطار دمشق الدولي

وصل وفد فني اماراتي إلى مطار دمشق الدولي لتقييم الحالة الفنية للمطار تمهيدا لعودة شركات الطيران الاماراتية إلى المطارات السورية .

وقالت هيئة الطيران المدني الإماراتي، إنها تعمل على تحديد إمكانية استئناف شركات الطيران الوطنية رحلاتها إلى دمشق خلال الفترة المقبلة.

وعلقت شركتا طيران الاتحاد وطيران الإمارات الرحلات الجوية إلى دمشق عام 2012 بسبب المخاوف الأمنية.


ووصلت الخميس، أول رحلة طيران مباشرة من مطار دمشق الدولي إلى مطار الحبيب بورقيبة الدولي في المنستير بعد توقف دام حوالي 8 سنوات.


وكان على متن الطائرة 160 سوريا يتوزعون بين صحفيين وحقوقيين وعائلات، وفقا لموقع "شمس" التونسي.