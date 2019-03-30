وفاة سيدة السينما الفرنسية عن عمر ناهز 90 عامًا

توفيت المخرجة الفرنسية البلجيكية الأصل ”آنييس فاردا“ في منزلها بباريس يوم أمس عن عمر يناهز 90 عامًا.



وكانت فاردا، إحدى رواد الموجة الجديدة في السينما الفرنسية في الخمسينيات والستينيات وعاصرت مخرجين منهم فرانسوا تروفو وجان لوك جودار.



وحصلت فاردا على جائزة أوسكار شرفية عام 2017 عن مجمل أعمالها التي شملت أفلامًا كلاسيكية مناصرة للمرأة مثل (كليو فروم 5 تو 7) و(ذا جلينرز آند آي ) .



وعُرض آخر أفلامها ”فاردا آند آي“ في مهرجان برلين السينمائي في شباط الماضي وحصل على جائزة شرفية.