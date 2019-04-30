وزير النفط: العجز في استيراد البنزين بلغ 4 أشهر.. وأمّنا نصف الاحتياجات اليومية

أكد وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم أن العجز في استيراد مادة البنزين بلغ 115 يوما، ما أدى إلى اختناقات، مشيرا إلى أن الوزارة تمكنت من سد 60 بالمئة من احتياجات السوق عبر البطاقة الذكية.



وقال غانم في حديث تلفزيوني مع قناة السورية إن "النفط الذي يأتي إلى سورية لا يأتي وفق الأسعار العالمية بل بأسعار أعلى بسبب الحصار"، منوها إلى أن مصفاة بانياس توقفت112 مرة خلال العام الماضي بسبب تعثر وصول النفط الخام.



وحول أزمة البنزين الأخيرة، أكد وزير النفط أن الوزارة بدأت بإرسال صهاريج التدخل المباشر في دمشق واللاذقية، "واليوم 5 صهاريج في حلب ومستمرون للانتهاء من حالة الاختناق".



واعتبر غانم أنه لا يوجد أي مبرر للسيارات العمومية لرفع التعرفة على الركاب، مشيرا إلى أن الدعم توجه للشريحة الأكبر ضمن معايير الاستهلاك الوسطي.



وأكد أنه بات يحق للمواطن تعبئة مادة البنزين بمقدار 40 ليتر كل 5 أيام، ويمكنه تعبئة 40 ليتر إضافية في حال السفر بغض النظر عن آخر تعبئة.



وحول أزمة الغاز، أكد الوزير أن انحسار الأزمة كان ناتجاً عن تطبيق البطاقة الذكية، مشيرا إلى أن الوزارة تمكنت من رفع الإنتاج في المنطقة الوسطى من 10.5 مليون متر مكعب من الغاز قبل الأزمة إلى ما يقارب 16 مليون متر مكعب من الغاز حالياً.



المصدر : التلفزيون السوري