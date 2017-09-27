قاذفات “تو 95″ تستهدف بصواريخ مجنحة أهم المواقع لـ”داعش” و”النصرة” في دير الزور وإدلب
440 ألف لاجئ عاد إلى سوريا طوعياً
تسوية أوضاع 65 شخصاً في ريف حماة الجنوبي
مئات المسلحين ينضمون إلى الجيش العربي السوري في محافظة إدلب
إرهابيو “جيش الإسلام” يخرقون وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية
موسكو توسّع حملتها الجوية في إدلب، الجيش يسخّن جبهة ريف دير الزور الجنوبي
راجمات “الإعصار” تدعم الجيش العربي السوري في حماة
الجيش يحبط هجوماً لـ”داعش” في حويجة صكر،ويستعيد مناطق جديدة بريف حمص
موسكو: نمتلك معلومات عن تفجير الإرهابيين قذيفة تحوي غاز السارين في حادثة خان شيخون
التحالف الأمريكي يواصل عدوانه ويقتل 9 مدنيين في ريف الحسكة
مياه لبنانية غير صالحة للاستهلاك البشري تغزو الأسواق، وفضح الاسم الذي تحمله تلك العبوات
الجيش العربي السوري يتقدم برياً لتعزيز دفاعاته في جبل الثردة
المعلم: الأكراد يريدون شكلاً من الإدارة الذاتية في سوريا وهذا أمر قابل للتفاوض
دمشق نشهد الفصل الأخير من الأزمة، وغارات على خطوط «التحالف» الأمامية في دير الزور
الجيش يسيطر على قرى جديدة في ريف حمص الشرقي

وزير الدفاع يأمر بمعاملة الصحفيين كالضباط في نوادي وشاليهات الوزارة

أصدر وزير الدفاع قرارا بمعاملة الاعضاء العاملين باتحاد الصحفيين معاملة الضباط في نوادي الضباط والشاليهات.وزير الدفاع يأمر بمعاملة الصحفيين كالضباط في نوادي وشاليهات الوزارة

وافاد مصدر مطلع ان القرار سيطبق في الشهر القادم بعد ان يرسل اتحاد الصحفيين قوائم الاعضاء العاملين بالاتحاد الى وزارة الدفاع ليتم توزيعها على نوادي الضباط والشاليهات بسورية.

وكان اتحاد الصحفيين طلب من وزير الدفاع السماح لاعضائه العاملين بدخول نوادي الضباط والشاليهات والطبابة بالمشافي العسكرية.

المصدر: أخبار سورية والعالم

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.