وزير الدفاع يأمر بمعاملة الصحفيين كالضباط في نوادي وشاليهات الوزارة

أصدر وزير الدفاع قرارا بمعاملة الاعضاء العاملين باتحاد الصحفيين معاملة الضباط في نوادي الضباط والشاليهات.

وافاد مصدر مطلع ان القرار سيطبق في الشهر القادم بعد ان يرسل اتحاد الصحفيين قوائم الاعضاء العاملين بالاتحاد الى وزارة الدفاع ليتم توزيعها على نوادي الضباط والشاليهات بسورية.

وكان اتحاد الصحفيين طلب من وزير الدفاع السماح لاعضائه العاملين بدخول نوادي الضباط والشاليهات والطبابة بالمشافي العسكرية.

المصدر: أخبار سورية والعالم