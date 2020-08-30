وزير الدفاع الروسي: قد يتم إرسال منظومة دفاع جوي للتصدي للطائرات بدون طيار إلى سورية

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه قد يتم إرسال مجمع “سابسان كونفوي” المتنقل الجديد الخاص بالتصدي للطائرات بدون طيار، إلى سورية في حال نجاح اختباره خلال مناورات “قوقاز-2020”.



ووفق ما نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية أوعز شويغو، خلال تجوله في معروضات المنتدى العسكري الفني الدولي “الجيش -2020″، باختبار عينات معينة من المعدات والأسلحة في الظروف القتالية في سورية.



وقال الوزير، خلال مروره أمام مجمع “سابسان كونفوي” من إنتاج شركة “أفتوماتيكا”: “هناك ضرورة لتطوير مثل هذه الوسائل، إذا كان المجمع جاهزاً للاختبار، فلنختبره خلال تمرينات القيادة والأركان الاستراتيجية – قوقاز 2020، وإذا أظهر نتائج إيجابية، فسنرسله إلى سورية”.



وأشار شويغو، إلى ضرورة تقليص الفترة الزمنية من مرحلة التصميم، إلى اعتماد نماذج السلاح الجديدة لتدخل الخدمة القتالية.



وتكمن مهمة المجمع الجديد، في مواجهة الطائرات بدون طيار من خلال الكشف عن قنوات استقبال إشارات الأقمار الصناعية GNSS، والتشويش عليها.



وفي وقتٍ سابق وقّع وزير الدفاع العماد علي عبد اللـه أيوب، ورئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين سورية وإيران، بندها الأساسي كان تعزيز سلاح الجو السوري، وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.