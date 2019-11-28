وزير التربية: مسابقة الوزارة تسعى للتعاقد مع 14700 موظف

كشف وزير التربية عماد العزب أن المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة، تسعى من خلالها للتعاقد مع 14700 موظفا ضمن عقود سنوية دائمة، بزيادة عن العدد المعلن سابقاً والمقدر بـ 10 آلاف موظف.



وبين الوزير أن الهدف من التعاقد الجديد هو التخلص من تحديد مراكز الندب والنقل والإعارة، مضيفاً أن العقود السنوية تجدد كل عام ليصار إلى التثبيت بعد 5 سنوات.



ولفت العزب إلى أن الوزارة درست احتياجات كل محافظة سورية من الموظفين والكادر التعليمي من الفئة الأولى، موضحاً أن العدد الأكبر هو لمحافظة حلب بمعدل 4 آلاف، ومن ثم ريف دمشق ودرعا والقنيطرة.



وأوضح العزب أن التقدم للمسابقة سيكون على مستوى المجمعات التربوية، أي لمصلحة المجمع الذي تختاره، وبذلك لم يعد بالإمكان عملية النقل أو الإعارة أو الندب، لافتا إلى إلغائه لصلاحية الوزير في تحديد مكان العمل.

وأشار وزير التربية إلى تبسيط الإجراءات على صعيد التقدم للمسابقة، بحيث يوافق على التقدم في أي مجمع من المجمعات ضمن المحافظة “مكان العمل”، وتبعا لذلك توفير عبء الوقت والجهد وأي تكاليف مقابل السفر.



ولفت العزب إلى قرب إجراء الاختبارات لتثبيت الوكلاء، موضحاً أن عدد المتقدمين تجاوز الـ 18 ألفاً، وبتثبيت الوكلاء يصار بعده تقاضي رواتب شهرية، مقارنة مع أجور الساعات التي كانوا يتقاضونها.



يذكر أن وزارة التربية أعلنت عن المسابقة يوم الثلاثاء، للتوظيف بموجب عقود سنوية لدى الوزارة،الإدارة المركزية، الجهات التابعة والمرتبطة بها، مديريات التربية في المحافظات على مستوى مدارس المنطقة التعليمية أو المجمع التربوي، على أن يبدأ التقديم بدءاً من الأربعاء 18 كانون الأول ولغاية 16 كانون الثاني 2020.