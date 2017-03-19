وزارة الدفاع المصرية: القضاء على 18 إرهابيا في سيناء

أعلنت وزارة الدفاع المصرية أمس مقتل 18 إرهابيا متطرفا جراء قصف الطائرات المصرية للبؤر الإرهابية في شمال سيناء خلال الأيام الماضية.



وقالت الوزارة.. إن “القصف الجوي للبؤر الإرهابية شمال سيناء أسفر خلال الأيام القليلة الماضية عن مقتل 18 تكفيريا من العناصر شديدة الخطورة في مدن العريش ورفح والشيخ زويد”.



وتنتشر في سيناء مجموعات إرهابية أعلنت مبايعتها لتنظيم “داعش” الإرهابي حيث تقوم بمهاجمة مراكز الجيش المصري ومؤسسات الدولة والمدنيين ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وكالات