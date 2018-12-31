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وزارة الدفاع الروسية: استشهاد جندي سوري بخروق عديدة للهدنة في منطقة خفض التوتر بإدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية عن استشهاد جندي سوري، أثناء خروق عديدة لوقف إطلاق النار حصلت داخل منطقة إدلب لخفض التوتر في العديد من بلدات المنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي بيان يومي، أوضح رئيس المركز الفريق سيرغي سولوماتين، أن المسلحين قصفوا خلال الفترة المذكورة 20 بلدة وقرية تقع في محافظات اللاذقية وحماة وحلب وتشملها منطقة إدلب لخفض التوتر. وأضاف أن جنديا سوريا استشهد خلال قصف المسلحين لبلدة في محافظة اللاذقية.

وذكر أن المركز الروسي للمصالحة ساعد في ضمان عمل 10 معابر للاجئين، بما فيها معبر جوي في مطار دمشق الدولي، وآخر بحري في مدينة بانياس الساحلية، وأضاف أن 213 ألفاً و362 لاجئاً عادوا إلى أماكن إقامتهم في سوريا حتى يوم 29 كانون الاول.كما ذكر رئيس المركز أن أكثر من 21 ألفا و700 من المواطنين السوريين الفارين من الخدمة العسكرية، بمن فيهم لاجئون ومسلحون سابقون، شملهم العفو العام في سوريا حتى التاريخ نفسه.