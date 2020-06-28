وزارة الإعلام تكرّم أسرة مسلسل "حارس القدس"

أقامت وزارة الإعلام حفلا لتكريم أسرة مسلسل " حارس القدس"، حيث قدم وزير الإعلام عماد سارة دروع التكريم للفنانيين المشاركين بالعمل، بحضور المخرج باسل الخطيب، والمؤلف الكاتب حسن.م. يوسف، وعدد من الشخصيات الدينية والإعلامية والفنية.

يذكر أن مسلسل حارس القدس الذي تم عرضه خلال رمضان الفائت يرصد "السيرة الذاتية لرجل الدين العروبي القومي المسيحي المطران إيلاريون كبوجي "جورج كبوجي"، تحت إشراف وزير الإعلام عماد سارة ومن إنتاج "المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي".