وحدات من الجيش تقضي على العديد من الإرهابيين وتواصل تقدمها في منطقة اللجاة بريف درعا الشرقي

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري ضرب بؤر واوكار التنظيمات الإرهابية في منطقة اللجاة على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء وذلك في إطار حربها على الإرهاب.

وخاضت وحدات من الجيش خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع الارهابيين على محور قرى الشومرة والمدورة والعلالي في منطقة اللجاة بريف درعا الشرقي.

وحققت وحدات الجيش تقدما على هذا المحور بعد القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير عتادهم وسط حالة من الانهيار في صفوفهم تحت الضربات المركزة على تحصيناتهم ومحاور تحركاتهم.

وسيطرت وحدات من الجيش امس على قرية دير داما ومزرعة البستان وسط اللجاة في أقصى الريف الشمالي الغربي لمحافظة السويداء المتاخم لريف درعا الشرقي بعد تدمير اخر تجمعات الإرهابيين فيها.

وتتخذ التنظيمات الارهابية من منطقة اللجاة الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء والتي تتميز بطبيعتها الصخرية شديدة الوعورة وتنتشر فيها المغارات والكهوف أوكارا لها ومنطلقا لشن الهجمات على الاهالي وتهريب المرتزقة والاسلحة الى البادية الشرقية والشمالية الشرقية في محافظة السويداء.

سانا