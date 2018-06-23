وحدات الجيش تواصل تقدمها في البادية السورية وتكبد إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة

حققت وحدات الجيش العربي السوري تقدما جديدا في عمليتها العسكرية المتواصلة ضد المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش التكفيري في عمق البادية السورية.

ونفذت وحدات الجيش عمليات دقيقة ومركزة على أوكار إرهابيي “داعش” في أقصى الشمال الشرقي لمحافظة السويداء باتجاه البادية كبدت خلالها التنظيم التكفيري خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد.

و تمكنت وحدات الجيش نتيجة العمليات من الوصول إلى منطقة قبر الشيخ حسين في ريف السويداء الشرقي والشمالي الشرقي حيث تعمل على تثبيت نقاط جديدة في المنطقة لتكون منطلقا جديدا ونقطة ارتكاز لمواصلة تقدمها لإنهاء الوجود الإرهابي في المنطقة المجاورة.

وسيطرت وحدات من الجيش في وقت سابق اليوم على قرية دير داما ومزرعة البستان وسط اللجاة في أقصى الريف الشمالي الغربي لمحافظة السويداء وسط انهيار في صفوف الإرهابيين تحت الضربات المركزة لوحدات الجيش على تحصيناتهم ومحاور تحركاتهم.

وحققت وحدات الجيش خلال الأيام الماضية تقدما كبيرا بعملياتها في عمق البادية السورية حيث حررت ما يزيد على 4500 كم مربع في أرياف دمشق وحمص ودير الزور.



سانا