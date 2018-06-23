الجعفري: الاستعمار جريمة.. سورية تؤكد تأييدها لحقوق الأرجنتين في جزر المالفيناس
وحدات الجيش تواصل تقدمها في البادية السورية وتكبد إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة
الدفاع الروسية :فرنسا وبريطانيا تحاولان خداع الرأي العام بشأن استخدام الاسلحة الكيميائية
البنتاغون ينشر 19 قاعدة عسكرية في سوريا
الجنوب السوري: معركة تحديد المصير
ثلاثة شهداء وجريحان جراء اعتداءات للتنظيمات الإرهابية بقذائف صاروخية على مدينة السويداء
الجيش يقضي على مجموعة من إرهابيي “داعش” في عمق بادية السخنة
الجيش يطهر بادية ريف حمص بالكامل من “داعش”
معركة كسر العضم في درعا: دمشق ماضية في حربها ضد واشنطن وتل أبيب
الخبير العسكري فان كوين لفصائل درعا: ويحكم مما ينتظركم !!
الجنوب السوري: تحركات محدودة تمهيداً للهجوم الواسع
الجيش يتجه لتطهير الجنوب من الإرهاب وتقدم في بادية السويداء
استشهاد طفلة جراء قذائف أطلقها إرهابيو “النصرة” على درعا
قطع أثرية ثمينة سرقتها التنظيمات الإرهابية من معبد يهودي بحي جوبر تظهر في تركيا و(إسرائيل)
بعد سبع سنوات ... حقيقة مجزرة جسر الشغور

وحدات الجيش تواصل تقدمها في البادية السورية وتكبد إرهابيي “داعش” خسائر كبيرة

حققت وحدات الجيش العربي السوري تقدما جديدا في عمليتها العسكرية المتواصلة ضد المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش التكفيري في عمق البادية السورية.

ونفذت وحدات الجيش  عمليات دقيقة ومركزة على أوكار إرهابيي “داعش” في أقصى الشمال الشرقي لمحافظة السويداء باتجاه البادية كبدت خلالها التنظيم التكفيري خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد.

و تمكنت وحدات الجيش نتيجة العمليات من الوصول إلى منطقة قبر الشيخ حسين في ريف السويداء الشرقي والشمالي الشرقي حيث تعمل على تثبيت نقاط جديدة في المنطقة لتكون منطلقا جديدا ونقطة ارتكاز لمواصلة تقدمها لإنهاء الوجود الإرهابي في المنطقة المجاورة.

وسيطرت وحدات من الجيش في وقت سابق اليوم على قرية دير داما ومزرعة البستان وسط اللجاة في أقصى الريف الشمالي الغربي لمحافظة السويداء وسط انهيار في صفوف الإرهابيين تحت الضربات المركزة لوحدات الجيش على تحصيناتهم ومحاور تحركاتهم.

وحققت وحدات الجيش خلال الأيام الماضية تقدما كبيرا بعملياتها في عمق البادية السورية حيث حررت ما يزيد على 4500 كم مربع في أرياف دمشق وحمص ودير الزور.

 


سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.