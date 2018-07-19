وثيقة “غير المحكوم” من البريد قريباً

كشف مصدر خاص في المؤسسة السورية للبريد عن وجود دراسة حالياً لإبرام عقد بين المؤسسة ووزارة الداخلية لتضمين خدمة جديدة للسجل المدني للبريد وهي إمكانية حصول المواطنين على وثيقة «غير المحكوم» من مراكز النافذة الواحد التابعة للبريد السوري.

وبيّنت المصادر أنّ إدراج خدمة الحصول على الوثيقة، سيتم الإعلان عنها في الفترة القادمة في حال تم الاتفاق على جميع الإجراءات المطلوبة التي سيتم تنسيقها بين الطرفين، ما يتيح لكل مواطن الحصول على الوثيقة من أي مركز نافذة في القطر.



بدوره، أكّد مدير مسؤول في المؤسسة السورية للبريد أنّ هذا الإجراء طرح من أكثر من 6 سنوات، وتمت المطالبة بتشميل جميع خدمات السجل المدني للمؤسسة، إلا أنّه لم يتم إدراجها في ذلك الوقت نتيجة الظروف الأمنية السائدة.

وأشار إلى أنّ هذه الخدمة تحتاج إلى وجود موظف خاص يسمح له بالدخول إلى بيانات السجل المدني فقط تحاشياً لحصول أي خطأ، لأن المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق الشخص المسؤول عن الدخول فقط، وذلك يتم من خلال اعتماده من وزارة الداخلية.

وأشار إلى وجود شبكة مسبقاً مربوطة مع وزارة الداخلية مما يتيح إمكانية فتح بوابة جديدة من خلال الشبكة ليتم تفعيل الخدمة على مديريات المؤسسة في المحافظات عن طريق الإدارة المركزية.

وفي سياق آخر، كشفت مذكرة صادرة عن المؤسسة السورية للبريد عن إجراءات جديدة ترتبط بسياسية المؤسسة تتعلق بأتمتة الخدمات البريديّة، وذلك بهدف اختصار الوقت على المواطنين المستفيدين من الخدمات البريديّة وتحسين أداء المنظومة البريديّة.

وأكّدت المعلومات أنّ هذه الإجراءات تسهم في زيادة الإيرادات المالية للمؤسّسة السورية للبريد، وأن نظام أتمتة الخدمات البريديّة سوف يتم تطبيقه على جميع فروعها ومكاتبها البريديّة لتسهيل منح الخدمات التي تضم السّجل المدني ودفع الرّواتب للمتقاعدين والحوالات البريديّة بمختلف أنواعها وخدمة الطّرود والبعائث البريديّة.

وأوضحت المعلومات أنّ المؤسسة السورية للبريد تقوم بمنح وثيقة غير عامل وتقوم بإيصال رواتب المتقاعدين إلى مكان الإقامة بعمولة 400 ليرة سوريّة شهريّاً، إضافة للعديد من الخدمات الأخرى التي تعمل على تقديمها وتطويرها.



قصي المحمد