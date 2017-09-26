هل أصبح التعليم المفتوح “عالة” على التعليم النظامي، الوزارة ترد وتعد بتطويره

استنفر المعنيون في التعليم العالي لضرورة إجراء دراسة مستفيضة لواقع التعليم المفتوح لانتشاله من انحراف مساره عن الغاية المرجوة من إحداثه وتحديد هوية واضحة له تضع حداً للانتقادات التي طالته فيما يخص اعتباره “عالة” على التعليم النظامي من جهة والوقوف إلى جانبه من جهة أخرى في حتمية الاعتراف بشهادته في الخارج وتقرير وضعه محلياً.

إلا أن الاجتماعات الكثيرة والتصريحات السابقة لم تغير من واقع التعليم المفتوح حتى تاريخه ولم تدفع بمجلس التعليم العالي لاستصدار قرارات جديدة تنفيذاً لتوصيات ورشة العمل التي أقيمت منذ أشهر لتقييم تجربة التعليم المفتوح، وقد يكون بسبب وجود ملفات أخرى كالتعليم المسائي تثير اهتمام وزارة التعليم العالي.