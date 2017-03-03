هطولات مطرية متوقعة غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً فوق عدد من المناطق

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي يمتد بطبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً.



وتكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج وتميل درجات الحرارة للارتفاع يوم غد مع بقائها أدنى من معدلاتها.



ووفق ما ذكرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في نشرتها المطرية بلغت كمية هطول الأمطار في دمشق 6ر0 مم بالمزة وسرغايا 3 مم وفي محافظة القنيطرة 4 مم في المدينة و5 مم في حضر.



كما سجلت كميات الهطول في محافظة حمص 20 مم بالناصرة و16 مم في قلعة الحصن و5ر12 في تلكلخ و10 مم في شين و6 مم في العريضة و5ر5 مم في مرمريتا و5 مم في القصير.



وفي محافظة حماة وصلت إلى 30 مم في الرصافة و26مم في عين حلاقيم و22مم في مصياف و15 مم في وادي العيون و14 مم في ربعو والحميري 5مم فيما وصلت في شطحة بمنطقة الغاب إلى 25 مم و15 مم في الكريم و11 مم في عين الكروم و10 مم في أفاميا و9 مم في السقيلبية.



وفي محافظة طرطوس بلغت 1ر22 مم في المدينة و5ر21 مم في القدموس و36 مم في حمام واصل و5ر15 مم في الشيخ بدر و15 مم في بانياس ومثلها في الدريكيش و5ر10مم في مشتى الحلو و9 مم في الصفصافة و5ر8 مم في صافيتا.



وسجلت في محافظة اللاذقية 8ر28مم في المدينة و 47مم في وادي قنديل ومثلها في البهلولية والقرداحة 40 مم وبوقا 37 مم وصلنفة 29 مم ومطار الباسل 2ر27 مم والمزيرعة 25مم والقطيلبية 24 مم والحفة 22م.



وفي محافظة حلب بلغت كميات هطول الأمطار 5ر0 مم بالمدينة و3 مم في عفرين فيما كانت في محافظة الحسكة 2 مم في المدينة و5 مم في المالكية والزهيرية 5ر4 مم و4 مم في الشدادة مثلها في العريشة وعامودا 5ر3 مم و3 مم في كل من هيمو واليعربية والجوادية وتل بيدر و6ر2 مم بالقامشلي و2 مم في الدرباسية.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: