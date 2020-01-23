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هذه العبارات لا تسمحي لزوجكِ أن يقولها لابنكِ تحديداً

أكد الخبراء أنه يجب على كل أب انتقاء الكلمات والعبارات التي يجب أن يقولها لطفله نظراً لتأثيرها الكبير في نفس الطفل سواءً في صغره وحتى سن متقدمة من حياته.

وشدد الخبراء على ضرورة أن يختار الأب العبارات السليمة والخالية من كل ما قد يهزّ شخصية طفله وثقته بنفسه.

ونصح الخبراء كل أم أن لا تسمح لزوجها بأن يقول بعض العبارات للطفل، أبرزها ما يلي:

ـ أنت غبي:

نادراً ما يستطيع الرجل أن يسيطر على انفعالاته وعلى كلماته وبخاصة عندما يكون غاضباً، لكن قوله لمثل هذه الكلمة لطفله سيفقده ثقته بنفسه وسيجعله يصدّقها أيضاً، لذا لا تسمحي لزوجك أن يقولها.

ـ الرجال لا يبكون:

طفلك بحاجة أن يعبّر عن مشاعره وعن حزنه في الكثير من الأوقات وبخاصة طفلك الصبي، فالبكاء لا يعني الضعف ولا يعني التقليل من الرجولة، زوجك لا يجب أن يقول هذه العبارة لطفله.

ـ أنت ضعيف وفاشل:


إذا كان الهدف من هذه العبارة هو تأنيب الطفل وتشجيعه فالأفضل الاستغناء عنها على الفور والاستعاضة عنها بأساليب أكثر لطفاً، فتعيير الطفل بالفشل سيفقده ثقته بنفسه وسيجعله يقتنع بأنه كذلك ولا يبذل أي مجهود للتقدم.

ـ عندما كنت في سنك كنت أقوى منك:

يجب ألّا يقول زوجك هذه العبارة للطفل، فطفلك الصبي بشكل خاص يحلم بأن يكون كوالده ومثل هذه العبارات ستحطم آماله وأحلامه.

ـ لا ترضخ لأحد:

وأخيراً، هذه العبارة هي سيف ذو حدين، فمن المهم أن ينمّي زوجك روح الشجاعة والكرامة والعنفوان في نفس طفله لكن ليس لدرجة أن يزداد عناداً وعنفاً، لذا من الأفضل أن يستعين بأساليب وعبارات أخرى في هذا المجال.