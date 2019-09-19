هدّدها وحاول ابتزازها بصور حميمة لها لقاء 150 ألف دولار!

"وردت شكوى الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، مقدّمة من احدى المواطنات لدى القضاء المختصّ، ضد أحد الأشخاص (مواليد عام 1964، لبناني) بجرم ابتزاز وتهديد بنشر صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



صرحت المدعية أنّه كان يتواصل معها بواسطة ال "videocall" على تطبيق الواتساب، وكان يحتفظ بلقطات "screenshots" حميمة لها، وما لبث أن باشر بابتزازها وتهديدها بنشر ما يملك من بيانات خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي في حال لم ترسل له مبلغ /150/ ألف د. أ.



من خلال الاستقصاءات والتحريات الفنيّة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكنوا من تحديد مكان تواجده وتوقيفه في بيروت.



بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وتمّ ضبط الهاتف الذي يحتوي الصور الحميمة العائدة للمدعية. أودع القضاء المختص، بناء على اشارته.



لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات."

سكاي نيوز