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هجوم عنيف على محور مساكن البحوث في حلب والجيش السوري يتصدى

تصدت قوات الجيش السوري  لمحاولة هجوم شنته فصائل مسلحة على محور مساكن البحوث في حلب، مشيرا إلى استهدف المسلحين لحي جمعية الزهراء بالمحافظة بقذائف الهاون.

واستشهد مدنيان وأصيب آخرون بجروح في ريف حلب شمالي سوريا، نتيجة استهداف مجموعات مسلحة بلدة الحاضر بعدد من القذائف الصاروخية، مساء السبت الماضي.


 واعتدت “المجموعات الإرهابية المنتشرة في قرية خلصة غرب حلب بقذائف صاروخية عدة بعد الظهر على بلدة الحاضر بريف حلب الجنوبي”.

وجرى إسعاف عدد من المواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة إلى المشفى لتلقي العلاج المناسب، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبها لتنظيم “جبهة النصرة”، وتقوم بين الفينة والأخرى بالاعتداء على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة، ما يتسبب بسقوط قتلى ووقوع جرحى بين المدنيين

 

المصدر: وكالات