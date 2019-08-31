نقيب صيادلة سورية: الدواء المنتج محلياً يضاهي الدواء الأجنبي من حيث الفعالية

قالت نقيب صيادلة سورية وفاء كيشي إن نقابة الصيادلة ستطلق حملة توعية وأمان لمكافحة الدواء المهرب، ولفت النظر إلى أنه غير آمن وغير مراقب.



وأضافت أن الدواء المنتج محلياً يضاهي الدواء الأجنبي من حيث الفعالية.



وأكدت كيشي أن جميع أصناف الدواء للأمراض المزمنة متوافرة باستثناء بعض الأصناف السرطانية وبعض اللقاحات، وتعمل وزارة الصحة في خطتها القادمة على توفيرها عن طريق الاستيراد لتصبح متوافرة بشكل كامل.



وأوضحت أن الدواء المحلي الذي يغطي نسبة 95% من حاجات السوق، ويوجد في سورية 96 معملاً دوائياً، كما أنه يتم يومياً فتح أسواق جديدة لبعض المعامل المتفوقة في الجودة والمطبقة جميع المعايير والشروط والتي بدأت بتصدير الدواء إلى بعض الدول.



تشرين