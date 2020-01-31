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نقل المراسلة الحربية وفاء شبروني إلى روسيا للعلاج

أقلعت طائرة عسكرية من مطار حميميم ليلة أمس وعلى متنها الزميلة المصابة، وفاء شبروني، وسط عناية طبية مكثفة وهبطت بأحد مطارات مدينة بطرسبورغ حيث نقلت إلى الأكاديمية العسكرية الطبية.

وكانت الزميلة شبروني قد خضعت لإجراءات العلاج المبدئية في قاعدة حميميم بالاستعانة باستشارات طبية من أبرز الأطباء الاستشاريين الروس عبر جسر اتصال بالفيديو مع المستشفى العسكري الرئيسي في موسكو (بوردينكو) وأكاديمية كيروف للطب العسكري في بطرسبورغ.

ويصف الأطباء حالة وفاء بالمستقرة، وكان الحديث عن نقلها إلى روسيا، وفقا لقرار وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، حين التأكد من عدم تأثير الرحلة على استقرار حالتها الصحية.

وكانت الزميلة، وفاء شبروني، قد أصيبت بشظايا إحدى القذائف يوم الأربعاء الماضي، 29 يناير، في مدينة معرة النعمان السورية، أثناء نقلها للأحداث هناك، وكانت بصحبة فريق العمل من RT. وقد طلبت إدارة القناة على الفور من وزارة الدفاع الروسية اتخاذ اللازم، وتقديم كافة المساعدات الممكنة لإنقاذ حياة الزميلة المصابة.

 


المصدر: RT