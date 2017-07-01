نصف مليون نازح سوري عادوا إلى سورية خلال العام الحالي
أكدت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، أن نصف مليون نازح سوري تقريباً عادوا إلى سوريا هذا العام.
وقالت المفوضية: أن حوالي 440 ألف نازح سوري في الداخل السوري، عاد الى دياره، بينما عاد أكثر من 31 ألفاً من دول الجوار، مضيفةً أن معظمهم عادوا إلى حلب وحماة وحمص ودمشق بدافع من قناعتهم بحدوث تحسن أمني في أجزاء من البلاد.
ولفت "أندريه ماهسيتش"، المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية في جنيف "هذا اتجاه مهم وهذا عدد كبير".
وتابع ماهسيتش: أن "معظم هؤلاء يعودون لتفقد ممتلكاتهم ولمعرفة أخبار ذويهم، لديهم تصوراتهم عن الوضع الأمني وعن تحسن حقيقي أو متصور في المناطق التي يعودون إليها".
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