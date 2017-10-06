نجوم كرة القدم يهنئون المنتخب السوري
أعلن عدد من نجوم كرة القدم في العالم عن تضامنهم وإعجابهم بأداء المنتخب السوري الذي أظهره اليوم في مباراة الملحق الآسيوي أمام الكنغر الاسترالي.
حيث نشر لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب اسبانيا النجم ماركو أسينسيو على موقع تويتر “تهانينا للمنتخب السوري.. أنتم لستم وحيدون.. نحن معكم”.
فيما هنأ لاعب نادي برشلونة ومنتخب فرنسا عثمان ديمبلي أيضا المنتخب السوري على تويتر.
أما “ثيو” نجل الأسطورة ومدرب نادي ريال مدريد زين الدين زيدان فنشر على موقع تويتر: “عندما شاهدت أنا ووالدي مبارة المنتخب السوري أمام المنتخب الاسترالي كان متفاجئا بأداء المنتخب السوري، خاصة اللاعبين رقم 9 و 10” في إشارة للاعبين عمر السومة وفراس الخطيب.
وقال أيضا “أداء المنتخب السوري كان عظيما”.
الوطن أون لاين
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