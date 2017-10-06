نجوم كرة القدم يهنئون المنتخب السوري

أعلن عدد من نجوم كرة القدم في العالم عن تضامنهم وإعجابهم بأداء المنتخب السوري الذي أظهره اليوم في مباراة الملحق الآسيوي أمام الكنغر الاسترالي.

حيث نشر لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب اسبانيا النجم ماركو أسينسيو على موقع تويتر “تهانينا للمنتخب السوري.. أنتم لستم وحيدون.. نحن معكم”.