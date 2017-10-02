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نبوءات حول اختفاء الولايات المتحدة من على وجه الأرض

اكتسبت في الآونة الأخيرة نبوءات حول اختفاء الولايات المتحدة الأمريكية شعبية كبيرة على الانترنت على خلفية الكوارث الطبيعية التي تحدث في الولايات المتحدة.

فتوقع العراف الفلسطيني زياد سيلفادي أنه سيحدث تسونامي لم يسبق له مثيل في الولايات المتحدة، وبعد ذلك ستحدث كارثة إنسانية كبيرة وبعد ذلك كارثة اقتصادية، وفقاً لموقع “روسيسكي ديالوغ”.

وبدوره العراف إيدغار كيسي توقع اختفاء الساحل الشرقي من نيويورك من على وجه الأرض، وقبل ذلك ستختفي الأجزاء الجنوبية لولايتي كارولينا وجورجيا، عندما تتدفق البحيرات العظمى إلى خليج المكسيك.

أما الراهب الفرنسي الذي يطلق عليه “العنكبوت الأسود” فتنبأ بأن يكون الرئيس ال44 للولايات المتحدة أسود البشرة. وكذلك فانغا أكدت أن الدولة ستبدأ بالانهيار في عهد “الملك الأسود”.

وتوقعت جونا، العرافة والمعالجة أن مصير الولايات المتحدة سيكون كمصير أطلانطس. وقالت لن تبقى هذه البلد موجودة أكثر من 5-6 سنوات وقريباً ستختفي. والمسؤولون عن هذا هم الأمريكيون نفسهم، أو بالأحرى غطرستهم.

المصدر: سبوتنيك

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