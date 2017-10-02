نبوءات حول اختفاء الولايات المتحدة من على وجه الأرض

اكتسبت في الآونة الأخيرة نبوءات حول اختفاء الولايات المتحدة الأمريكية شعبية كبيرة على الانترنت على خلفية الكوارث الطبيعية التي تحدث في الولايات المتحدة.

فتوقع العراف الفلسطيني زياد سيلفادي أنه سيحدث تسونامي لم يسبق له مثيل في الولايات المتحدة، وبعد ذلك ستحدث كارثة إنسانية كبيرة وبعد ذلك كارثة اقتصادية، وفقاً لموقع “روسيسكي ديالوغ”.