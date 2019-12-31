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ناصر بكار يقترح التشكيلة الأمثل للمنتخب السوري

نشر الإعلامي الرياضي السوري، ناصر بكار، على صفحته في فيسبوك والتي تتضمن نحو 40 ألف معجب، التشكيلة الأمثل من وجهة نظره للمنتخب السوري خلال السنوات العشر الأخيرة.

واعتبر بكار أن هذه التشكيلة، التي تمثل رأيه الشخصي، هي الأبرز والأقوى، وتتضمن لاعبين مارسوا نشاطهم بين العامين 2010 و 2019.وتضمنت تشكيلة بكار كلا من:


إبراهيم عالمة في حراسة المرمى، بلال عبد الدايم ظهيرا أيمن، مؤيد عجان ظهيرا أيسر، عبد القادر دكة وعمرو ميداني قلبي دفاع.


فراس اسماعيل لاعب ارتكاز، جهاد الحسين لاعب وسط، محمود المواس جناح أيمن وعمر خريبين جناح أيسر.


ويقود المقدمة كل من فراس الخطيب وعمر السومة، فيما اختار مدربا لهذه التشكيلة أحد اثنين هما نزار محروس ومحمد قويض.


ولاقت هذه التشكيلة انتقادات كثيرة من قبل المتابعين الذين نوهوا إلى أسماء كبيرة قدمت الكثير للكرة السورية خلال السنوات الخمسة عشرة الأخيرة.

 

 