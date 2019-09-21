نائب مصري يدعو لعودة سورية للجامعة العربية

دعا اللواء حاتم باشات نائب مدير المخابرات المصرية السابق والنائب في البرلمان المصري، لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنها تشكل كيانا مهما في الجامعة.



ونوه باشات في تصريحات صحفية، بأن عدم وجود سوريا في جامعة الدول العربية تسبب في فراغ كبير في المجتمع العربي، لأنها تمثل إضافة قوية جدا للجامعة لأنها تحتاج لها.





وأكد اللواء حاتم باشات أنه يدعم عودة سوريا للجامعة العربية ويجب أن يكون دور للجامعة في هذه العودة، متابعا: "يجب أن نهيئ الرأي العام لقبول هذه العودة، ويمكن أن يكون هناك دور كبير لمصر وروسيا فيه".