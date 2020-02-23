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موسكو تكذّب أنقرة.. لا أدلة على النزوح المليوني؟

نفى مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأنباء التي تحدثت عن نزوح «مئات آلاف» المدنيين من محافظة إدلب نحو الحدود السورية التركية بسبب العمليات القتالية، داعياً تركيا إلى تأمين خروج المدنيين من مدينة إدلب.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء بحري أوليغ جورافليوف، إن «الأنباء حول تدفق مزعوم لمئات الآلاف من المدنيين المحليين الذين هربوا إلى الحدود السورية التركية بسبب القتال بين الإرهابيين والقوات السورية شرق المحافظة غير صحيحة».

وتابع: «لا توجد مواد مصورة أو أشرطة فيديو يمكن التحقق منها، ولا وجود لأي أدلة أخرى تدعم أنباء نزوح حوالي مليون شخص من منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى الحدود السورية التركية».

وأضاف: «خلال الأسابيع القليلة الماضية، جميع شرايين النقل الرئيسية شمال المحافظة تعمل بشكل طبيعي، مما أتاح نقل معدات عسكرية وسيارات شحن تابعة للجمهورية التركية، إلى أراضي منطقة خفض التصعيد، والتي يبلغ طول القافلة عدة كيلومترات، إضافة إلى ذخائر».

وكان مندوب تركيا في الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، ادعى قبل يومين نزوح حوالي مليون مدنياً خلال الشهرين الأخيرين من إدلب.