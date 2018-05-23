موسكو تطمئن واشنطن بأن صواريخها تعمل بدقة عالية

طمأن نائب رئيس لجنة الدفاع في الدوما ألكسندر شيرين الأمريكيين بأن الأسلحة التي توضع في الخدمة تعمل بدقة عالية، وذلك تعليقاً على مزاعم أمريكية عن فشل إطلاق صواريخ روسية.

ونقلت “روسيا اليوم” عن النائب شيرين قوله إن “الفشل جزء لا يتجزأ من الاختبارات أثناء صنع الأسلحة، وعموماً، الشيء الرئيسي هو أن ما تم تفعيله ووضع في الخدمة في حالة تأهب، سيعمل بكل تأكيد”.

وأضاف شيرين “عند عدم النجاح، يصار لإجراء التعديلات التي يتم استنباطها من هذه الاختبارات الفاشلة، وستكون بعد ذلك ناجحة. إنهم يختبرون الصواريخ في جميع أنحاء العالم، لأنها لا تطير بنجاح من أول مرة في أي مكان في العالم، لذلك لا أرى أي مأساة في هذا الأمر”.

وأشار إلى أن بريطانيا على سبيل المثال حاولت مراراً وتكراراً في وقت سابق تنفيذ عمليات إطلاق ولكنها كانت غير ناجحة.

وخلص النائب الروسي بالقول “الشيء الأكثر أهمية هو أن أنواع الأسلحة التي تم تشغيلها بالفعل، ووضعت في الخدمة في حالة تأهب حتى تعمل لحظة الحاجة لتشغيلها، ستعمل بكل تأكيد، ولن تدع الأمريكيين يشعرون بالقلق من تلكؤها أو تأخرها”.



المصدر: وكالات