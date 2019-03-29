دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على بعض المواقع في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار شمال شرق حلب
دمشق: إعلان ترامب بشأن الجولان المحتل كشف حقيقة المخطط الرامي لنشر الفوضى والدمار في المنطقة
روسيا: الوضع في إدلب السورية يتطور في اتجاه خطير
العلمانيّة هي الحلّ الأمثل
«تبرّؤ» دولي من «إعلان الجولان» الأميركي... وقلق روسي على «التسوية السورية»
بيان "التحالف السوري العلماني" حول العدوان الأمريكي على أرض الجولان السوري:
الخارجية السورية: الكون بأسره لا يستطيع تغيير الحقيقة التاريخية بأنّ الجولان كان وسيبقى سورياً
بخصوص الاسئلة والاستفسارات حول "التحالف السوري العلماني "
بين الجولان و«النصر» على «داعش»: واشنطن تبدأ استثمار أوراقها
تنديد دولي بقرار ترامب وتحذيرات من التصعيد
الجعفري: تصريحات ترامب لن تغير من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربيا
الخارجية: الإدارة الأميركية لا تمتلك أي حق أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان المحتل
الكرملين: تصريحات ترامب حول الجولان السوري المحتل تهدد استقرار المنطقة
بيان التحالف السوري العلماني
وزير الخارجية الأميركي يدعو لشرعنة احتلال «إسرائيل» للجولان السوري!
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

مواطنة سورية تقوم بتزوير جوازات سفر في لبنان وهذا ما حدث

أوقفت المديرية العامة للأمن اللبناني سيدة سورية، امتهنت تزوير جوازات السفر وبطاقات الهوية وأختام عبور لبنانية وسورية وتركية وغيرها.

ونشرت النيابة العامة بيانا قالت فيه “إنه في إطار متابعة تحركات النشاطات المشبوهة لبعض الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال تزوير، وبعد التحقيقات المستمرة والتحريات والاستقصاءات، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناء على إشارة النيابة العامة المختصة السورية (ب. ي. أ. ف.) من مواليد 1968”.


وتابع البيان أنه وبعد تفتيش منزل الموقوفة تم ضبط جوازات سفر وهويات بلغارية مزورة وأختام دخول ومغادرة مزورة عائدة لمعابر حدودية لبنانية، وسورية، وتركية، وإماراتية، واعترفت الموقوفة أثناء التحقيق بإعطائها جوازات سفر ومستندات مزورة لأشخاص سوريين موشحة بأختام دخول ومغادرة مزورة لإيهامهم بصحة تلك المستندات واستطاعتهم السفر بموجبها إلى تركيا وغيرها من الدول الأوروبية وتقاضيها منهم مبالغ مالية طائلة تصل إلى 6 آلاف دولار لجواز السفر المزور الواحد، كما اعترفت بأنها تنسق لهذه الغاية مع شبكة تزوير في تركيا تسهل لها نشاطها.


وبعد انتهاء التحقيق معها أحيلت الموقوفة إلى القضاء المختص ولا تزال التحقيقات جارية للقبض على باقي المتورطين.