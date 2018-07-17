مهرجان القلعة والوادي.. معارض فنية وتسويقية وأنشطة رياضية

انطلقت مساء اليوم في قلعة الحصن بوادي النضارى بمحافظة حمص فعاليات مهرجان القلعة والوادي بمشاركة حشد كبير من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والفنية والرياضية والأهلية المحلية.

وأكدت الكلمات التي ألقيت في حفل الافتتاح على اهمية المهرجان الذي بات تظاهرة سنوية تحتفل بها منطقة الوادي كما أنه رسالة تأكيد على تعاف لكامل جغرافيا محافظة حمص ومواكبة لانتصارات الجيش العربي السوري.

ولفتت الكلمات الى أن القلعة تروي اليوم حكاية العز والفخار وتبعث برسائل لقلاع حلب وتدمر وقريبا إلى بصرى الشام.

وافتتح المهرجان باحتفالية وطنية بعنوان “الزمن إلنا” اخراج الفنان تامر العربيد حيث تناولت فقرات الاحتفالية حكاية شعب وأرض وسهل وجبل حكاية انتصار أبطال الجيش العربي السوري على الإرهاب.

ويستمر المهرجان الذي تقيمه وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة حمص ثلاثة أيام حافلة بالفعاليات والنشاطات والمعارض الفنية والتسويقية التى تعكس تراث الضيعة في المنطقة إضافة إلى الأنشطة الرياضية للأندية التابعة لوادي النضارى والتي تعكس روح الحركة والبهجة على أجواء المهرجان.

ويتميز المهرجان هذا العام بألوان المحبة والفرح وبنفوس مفعمة بالعزة والإباء وخاصة مع الانتصارات المتتالية والمتسارعة التي يحققها أبطال الجيش العربي السوري لإعادة الأمن والأمان إلى كامل الأراضي السورية.

وتم قبل حفل الافتتاح تنفيذ حملة نظافة لفرقة كشاف حارة السرايا بالقلعة بمشاركة مديرية البيئة والغرفة الفتية الدولية بحمص انطلقت من أمام كازية الناصرة حتى مفرق قلعة الحصن.

حضر الافتتاح وزير السياحة بشر اليازجي ومحافظ حمص طلال البرازي ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم.





سانا