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منطقة عازلة بعمق 100 متر على الحدود الفلسطينية المصرية

شرعت وزارة الداخلية في قطاع غزة بإنشاء منطقة عازلة تندرج ضمن إجراءات ضبط الحدود الجنوبية مع مصر.
وقال وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم: إن هذه الإجراءات تأتي في سياق نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الأمني لمصر والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار، مشيراً إلى أنها تندرج ضمن خطة الوزارة وإجراءاتها لزيادة الضبط والسيطرة وتعزيز الحالة الأمنية على الحدود الجنوبية للقطاع.
وتابع أبو نعيم قائلاً: «يجري حالياً العمل على إنشاء منطقة عازلة على الحدود بعمق 100 متر داخل الأراضي الفلسطينية بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة، وذلك من أجل تسهيل مراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين».
وأكد أبو نعيم على أن هذه الإجراءات مستمرة من أجل تحقيق السيطرة التامة على الحدود الجنوبية ومنع التسلل والتهريب بشكل كامل، موجها رسالة طمأنة للجانب المصري بأن «الأمن القومي المصري هو أمن قومي فلسطيني ولا يمكن أن نسمح بأي تهديد للحالة الأمنية المستقرة على الحدود الجنوبية».


وكالات

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