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منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يبلغ الدور ربع نهائي في دورة الألعاب الآسيوية

تأهل منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في أندونيسيا بعد فوزه على نظيره الفلسطيني اليوم بهدف دون رد.

وشهد الشوط الأول سيطرة لمنتخبنا فكان الأكثر وصولاً إلى مرمى منافسه وهدده بالعديد من الكرات الخطرة كان أبرزها تسديدة محمد عنز من مشارف منطقة الجزاء والتي تصدى لها الحارس الفلسطيني ومرت الدقائق لينتهي الشوط الأول من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني كثف منتخبنا ضغطه الهجومي بحثا عن هدف يحسم به المباراة دون اللجوء إلى شوطين إضافيين فكان له ما أراد عبر أحمد الأشقر من رأسية متقنة نفذها من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الـ 73 وبعدها تابع لاعبونا تقديم أداء رائع عبر محاولات عديدة كادت تزيد من غلة الأهداف لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا بهدف دون رد.

وتأهل منتخبنا إلى الدور الـ 16 بعد أن احتل وصافة المجموعة الثالثة بفوزه على منتخب تيمور الشرقية بخمسة أهداف مقابل هدفين وعلى منتخب الإمارات بهدف نظيف وخسارته أمام الصين متصدر المجموعة بصفر-3.

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