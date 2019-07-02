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من البراغي إلى النفط.. الشركات الروسية تملأ دمشق

وصل إلى العاصمة دمشق، ممثلون عن 14 شركة روسية كبرى، قالت وسائل إعلام سورية، إنهم سيبحثون إقامة مصانع في سوريا في شتى المجالات.


وتعمل هذه الشركات الروسية في مجالات، تنقية المياه ومطافئ الحريق وحماية المنشآت ومعدات صناعية كالبراغي، ومعدات طبية كأجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة وقطع غيارها، وتبريد الحليب والألبان وإنتاجها، وصناعة القوالب المعدنية للأبنية السكنية والمنشآت الصناعية والسكك الحديدية والمحولات الكهربائية والمضخات الصناعية والمنزلية، والمواد البلاستيكية، وحافلات لنقل الركاب أو البضائع، ومعدات خاصة بإنتاج النفط وإنتاج مواد للعزل والدهان.

هذا وكانت سوريا وروسيا قد قامتا بتوقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية, تؤشر الى دخول قوي روسي الى السوق السورية.