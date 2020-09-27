ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة: الجولة الجديدة لمناقشة الدستور السوري ستعقد قريبا

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف “غينادي غاتيلوف” أن “انعقاد الجولة الجديدة للجنة مناقشة الدستور السوري سيتم في أقرب وقت”.



وقال غاتيلوف بحسب وكالات الأنباء “إن جدول الأعمال موجود بالفعل، كما تعلمون جرت مؤخراً جولة من المحادثات الدورية للجنة، وتم خلالها إجراء اتصالات كما ناقشت الأطراف بنود جدول الأعمال ذات الصلة”.



وتابع “وكان من المقرر عقد الجولة التالية مبدئياً في تشرين الأول القادم.. والآن يجري تحديد المواعيد”.



وأوضح غاتيلوف أن “مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” على اتصال بجميع الأطراف”.



ولفت غاتيلوف إلى أن “روسيا تدعم عمل اللجنة بكل الوسائل الممكنة، ومن المفضل أن تنعقد الجولة دون تأخير لأن هناك جدول أعمال وهناك قضايا تم الاتفاق عليها للمناقشة”.



الجدير بالذكر أن لجنة مناقشة الدستور المؤلفة من 45 عضواً بواقع 15 عضواً للوفد الوطني و15 عضواً لوفد المعارضة و15 عضواً لوفد المجتمع المدني وعقدت حتى الآن ثلاث جولات في مقر الأمم المتحدة بجنيف.