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مكتب الخيول العربية.. تحضيرات كبيرة لإقامة مزاد للخيول في معرض دمشق الدولي

جهود كبيرة تبذل لتنظيم المزاد الدولي الأول للخيول العربية الأصيلة ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي الذي سيقام في ايلول القادم على أرض مدينة المعارض بدمشق.

وتعول مديرية مكتب الخيول العربية بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي باعتبارها الجهة المشرفة على المزاد بالتعاون مع اللجنة العليا للسباقات في الجمعية السورية للخيول العربية الاصيلة على ان يكون هذا المزاد فرصة كبيرة لتسويق الجواد العربي السوري واعطائه القيمة الاقتصادية التي يستحقها باعتباره من أعرق سلالات الخيول في العالم وأغلاها ثمنا.

مدير مكتب الخيول العربية المهندس غياث الشايب قال “إن التحضيرات مستمرة لإقامة المزاد حيث يتم التواصل مع كل الجهات الدولية المهتمة بالجواد العربي لإشراكها بالمزاد بغية الوصول إلى أكبر قدر ممكن من محبي الجواد العربي” مشيرا إلى أن المزاد سيكون متاحا على شبكة الانترنت بشكل مباشر لزيادة التسويق ومشاركة أكبر عدد ممكن من المهتمين بالجواد العربي.

وأوضح الشايب ان المزاد يشكل تظاهرة اقتصادية ستسهم كثيرا في دعم مربي الخيول العربية من خلال تسويق افضل ما عملوا على تربيته من سلالات متميزة كما انه سيخلق قيمة منصفة للجواد العربي متوقعا ان تكون المشاركة في المزاد كبيرة نظرا لقوة الخيول السورية وجماليتها المنفردة عن بقية خيول العالم من حيث تناسب الأعضاء ورشاقة الحركة وسرعة العدو وحدة الذكاء والمقدرة العالية على التكيف.

وختم الشايب حديثه.. ان المزاد ليس حدثا اقتصاديا فحسب بل هو مشروع اهتمام بثروة وطنية مبني على استراتيجية مدروسة حيث يؤكد على وضع دمشق على خارطة عواصم الخيل في العالم.

وسبق أن استضافت سورية معرضا نوعيا للخيل والفروسية مرتين على أرض مدينة المعارض جمعت خلاله عددا كبيرا من المهتمين بالخيل من كل أنحاء العالم بهدف التعارف والتعاون في جميع المجالات التجارية والمهنية والاقتصادية والمعرفية وإطلاع المهتمين على أحدث ما توصلت إليه اساليب العناية بالخيل وآخر المستجدات في طب الخيل وتسويق الخيل العربي.

 

سانا

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