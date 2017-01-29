مقتل 23 شخصا في غارات سعودية على محافظتي تعز والحديدة في اليمن

قتل 23 شخصا وأصيب آخرون في غارات لطيران النظام السعودي على محافظتي تعز والحديدة في اليمن.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر أمني في محافظة تعز قوله “إن طيران العدوان السعودي استهدف سيارة كان يستقلها 14 مواطنا في منطقة شعبو بمديرية الوازعية في تعز أمس ما أدى إلى استشهادهم جميعا إضافة إلى سبعة أشخاص بينهم أربع نساء وإصابة خمسة آخرين في غارات استهدفت مديرية المخا”.



وفي محافظة الحديدة قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون في غارة نفذها طيران النظام السعودي على جبل الملح في مديرية الصليف.



من جهة ثانية أعلن مصدر عسكري “أن عددا من مرتزقة العدوان السعودي لقوا مصرعهم وأصيب آخرون أمس خلال محاولة تسلل ومواجهات عنيفة مع الجيش اليمني واللجان الشعبية بمحافظة الجوف”.



وأوضح المصدر ذاته “أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا آلية عسكرية لمرتزقة العدوان السعودي بأطراف منطقة القتب بمديرية نهم في صنعاء بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ومقتل 15 كانوا على متنها”.



يذكر أن النظام السعودي يواصل عدوانه على اليمن منذ آذار عام 2015 مستهدفا البنى التحتية والمرافق الحيوية والمدنية ما أدى إلى مقتل وجرح آلاف الأشخاص.

وكالات