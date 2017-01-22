مقتل 11 شخصا في تفجير انتحاري في مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية السورية‏

فجر انتحاري نفسه اليوم في مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية السورية.

وذكرت وسائل إعلام أن الانتحاري كان يقود سيارة شحن صغيرة وفجر نفسه قرب نقطة لما يسمى “جيش العشائر” في المخيم ما أدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 14 آخرين.

وأشارت وسائل الاعلام إلى أنه لم تتبن أي جهة حتى الآن التفجير الانتحاري بينما رجحت مصادر من المخيم وقوف تنظيم داعش الارهابي وراء العملية.

وقد تدهورت أوضاع هؤلاء بعد إعلان منطقة الركبان منطقة عسكرية مغلقة إثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني يقدم خدمات للنازحين في 21 حزيران. وتبنى تنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية وقتها الهجوم الذي أوقع سبعة قتلى و13 جريحاً.

ولم تتمكن الأمم المتحدة منذ ذلك الحين من إدخال المساعدات سوى مرتين إلى النازحين، الأولى في الرابع من آب والثانية في 22 تشرين الثاني.

وخفض الأردن، بسبب مخاوف أمنية، عدد نقاط عبور القادمين من سورية من 45 نقطة عام 2012 إلى خمس نقاط في شرق المملكة عام 2015، ثلاث مخصصة للجرحى وخصص معبران هما «الركبان» و«الحدلات» للاجئين، قبل تعرض منطقة الركبان للهجوم بسيارة مفخخة.

وحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن في حين تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع الأزمة في سورية في آذار 2011.

وكالات