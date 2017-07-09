مقتل وإصابة 11 شرطيا مصريا بتفجير ارهابي في العريش

قتل أمس اثنان من رجال الشرطة المصرية وأصيب 9 آخرون أمس جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة في العريش شمال شرق سيناء.



ونقل موقع (اليوم السابع) عن مصدر في وزارة الداخلية المصرية قوله إن: “اثنين من رجال الشرطة قتلا وأصيب تسعة آخرون جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة استهدف مدرعة للشرطة في حي الصفا بالعريش”.



وتنتشر فى سيناء مجموعات ارهابية أعلنت مبايعتها لتنظيم “داعش” الإرهابي حيث تقوم بمهاجمة مراكز الجيش المصرى وموءسسات الدولة والمدنيين ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وكالات