مقتل وإصابة عدد من عناصر “قسد” في ريف دير الزور

قُتل وأصيب عدد من عناصر “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء استهداف مواقعهم من قبل مجهولين في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.



وقالت مصادر أهلية في ريف دير الزور أن مجهولين شنوا هجوماً بالأسلحة والرشاشات على سيارة تابعة لـ”قسد” في قرية غريبة الشرقية في ريف دير الزور الشمالي ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة آخرين.



وأشارت المصادر إلى أن مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة مقرا تابعاً لـ”قسد” في بلدة ذيبان ما أدى إلى إصابة عدد من مسلحيها.



وفي سياق آخر، أفاد “المرصد” المعارض باصطدام سيارة عسكرية تابعة لـ”قسد” بشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاذ السائق بالفرار، قرب دوار العتال بأطراف مدينة البصيرة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.



كما انفجرت أمس الجمعة، عبوة ناسفة بسيارة تابعة لـ”قسد” بقرية الزر في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى لسقوط جرحى من “قسد”.





