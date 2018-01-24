مقتل طالب في حادث طعن بسكين داخل مدرسة بألمانيا

واستنادا إلى بيان مشترك أصدرته النيابة العامة وشرطة دورتموند، فإن الفتى المشتبه به كان قد أتى إلى المدرسة برفقة والدته من أجل موعد مع مساعِدة اجتماعية.

واستنادا إلى بيان مشترك أصدرته النيابة العامة وشرطة دورتموند، فإن الفتى المشتبه به كان قد أتى إلى المدرسة برفقة والدته من أجل موعد مع مساعِدة اجتماعية.