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تنظيم مشردي الإعمار

مقتل طالب في حادث طعن بسكين داخل مدرسة بألمانيا

 

أعلنت ​الشرطة الألمانية​ القبض على فتى يبلغ 15 عاما يشتبه بأنه طعن فتى آخر يبلغ 14 عاما في حنجرته داخل مدرسة بمدينة لونن بغرب البلاد.

واستنادا إلى بيان مشترك أصدرته النيابة العامة وشرطة دورتموند، فإن الفتى المشتبه به كان قد أتى إلى المدرسة برفقة والدته من أجل موعد مع مساعِدة اجتماعية.

وهذا الفتى المعروف لدى الشرطة بسبب طبعه العدائي، كان مقررا أن يُعاد دمجه في هذه المدرسة بعد أن كان التحق بمدرسة أخرى. وخلال انتظاره لرؤية المساعدة الاجتماعية دخل بمواجهة مع الفتى البالغ 14 عاما والذي كانت تربطه به علاقة سيئة سابقا، و أقدم على قتل هذا الأخير بطعنة من سكين في حنجرته.

 

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