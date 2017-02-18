مقتل ثلاثة مجندين مصريين وإصابة 4 آخرين في انفجار إرهابي استهدف عربة مدرعة بسيناء

قتل ثلاثة مجندين مصريين وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار إرهابي بعبوة ناسفة استهدف عربة مدرعة كانت تقلهم أمس بوسط سيناء.



وقالت مصادر أمنية مصرية لموقع المصري اليوم الالكتروني.. إن “عبوة ناسفة انفجرت في إحدى مدرعات الشرطة أثناء سيرها على الطريق الدولي العريش الحسنة بجوار مصنع اسمنت سيناء أسفرت عن استشهاد 3 مجندين وإصابة 4 آخرين”.



وفرضت قوات الأمن طوقا على منطقة الانفجار وقامت بتمشيط المنطقة لملاحقة العناصر الإرهابية التي زرعت العبوة.



وتنتشر مجموعات إرهابية تابعة لتنظيمي “داعش” و”الإخوان المسلمين” في سيناء وتنفذ هجمات على مواقع الجيش المصري والشرطة فيها.

وكالات