مقتل أول مسلح سوري تابع لتركيا في أذربيجان

قُتل أول مسلح سوري ممن أرسلتهم تركيا إلى أذربيجان، على غرار ما فعلته في ليبيا، حيث أرسلت إليها آلاف المسلحين.



وأفاد “المرصد” المعارض بأنه قُتل أمس الثلاثاء أول مسلح سوري الجنسية ينتمي إلى المجموعات المسلحة التابعة لقوات الاحتلال التركي جراء استهدافه بالرصاص.



وأضاف “المرصد” أنه وردت معلومات تفيد بإقحام المسلحين السوريين العاملين في المجموعات التابعة للاحتلال التركي في معارك أذربيجان، بعد أن كان من المفترض أن تكون مهمتهم فقط حماية حقول النقط.



وفي وقت سابق، أكدت قناة “سكاي نيوز” ورود تقارير تفيد بأن تركيا بدأت تنقل مئات المسلحين السوريين إلى أذربيجان، إلى جانب إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع باكو، وتهيئة الأرضية لتأسيس قاعدة عسكرية تركية هناك قرب الحدود مع أرمينيا.