معلمون من المغرب يحتجون أمام البرلمان للمطالبة بتحسين أوضاع العمل

استخدمت الشرطة المغربية خراطيم المياه لتفريق آلاف المعلمين المحتجين أمام البرلمان في العاصمة الرباط، للمطالبة بتحسين أوضاع العمل.



وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان، أن ما لا يقل عن 15 ألف معلم نظموا احتجاجا سلميا في العاصمة المغربية الرباط في ساعة متأخرة من مساء السبت للمطالبة بتحسين أوضاع العمل.



وتجمع المعلمون أمام البرلمان وهم يهتفون "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية".



وقضى المحتجون الليل أمام مبنى البرلمان، والتحق بهم تجمع دعت إليه أحزاب معارضة يسارية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني، قبل أن تتدخل الشرطة بشاحنات مزودة بمدافع مياه وتقوم بفض التجمع.



ويحتج المعلمون على العقود المؤقتة، التي يعملون بموجبها، ويطالبون بتثبيتهم في العمل ومنحهم معاشات مثل العاملين الدائمين في القطاع الحكومي.



المصدر: رويترز