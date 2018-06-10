معرض للمنتجات النسائية من الألبسة والأشغال اليدوية بالسويداء

ضم المعرض الذي افتتحته اليوم جمعية تنظيم الأسرة السورية بالسويداء بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمشاركة نحو 40 سيدة وشابة من مختلف الأعمار منتجات نسائية من الألبسة والأشغال اليدوية المتعددة.

ويستمر المعرض لمدة خمسة أيام ويتضمن تسويق منتجات النساء المتدربات في مركزي دعم وتمكين المرأة في سليم والسويداء بأسعار الكلفة للمواطنين قبيل حلول عيد الفطر.

و أشارت رئيسة فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بالسويداء اقبال حامد إلى أهمية المعرض لإظهار منتجات النساء المعيلات والمستفيدات من المركزين اللواتي تم تدريبهن لإدخالهن إلى سوق العمل.

وبينت المشاركة رحاب النجاد أنها قدمت مجموعة فساتين وألبسة أطفال ضمن المعرض فيما أوضحت ربى الجرماني أن المعرض يزيد ثقتها بنفسها ويعطيها شعورا بالارتياح لاستمرار بالإنتاج.

وذكرت تغريد الكحيل الوافدة إلى السويداء من داريا أنها تقدم منتجات تعكس ما تعلمته في مهنة خياطة الملابس التي تحقق لها فائدة خاصة في هذه الظروف لمساعدة اسرتها في تحمل أعباء الحياة.

ولفتت المشرفة الإدارية على مركز تدريب وتأهيل المرأة في سليم سلاف سليم إلى أن المعرض تتويج لتدريبات النساء خلال الفترة الماضية ويتماشى مع الجهود المبذولة لتأمين فرص عمل لهن ودعمهن في إطار العملية التنموية.

ووجدت الزائرة للمعرض داليا العربيد بالمنتجات المقدمة تنوعا ودقة بالعمل مع أسعار مناسبة مؤكدة أهمية هذه التجارب النسائية.

سانا