النص الكامل لحوار صحيفة ميل أون صنداي البريطانية مع الرئيس الأسد
أنقرة: دوريات تركية أميركية في منبج
دبابات “تي-90” السورية تقف عند حدود الجولان المحتل
الدفاع الروسية: بؤر تنظيم (داعش) الإرهابي في سورية موجودة بمناطق انتشار القوات الأمريكية
وحشية حكومة نيتينياهو مخزية
الجيش السوري يتقدم في بادية السويداء
نشاط على جبهات «داعش»... من السويداء إلى دير الزور
نصر الله:أموال خليجية طائلة تدفع لشراء بيوت الفلسطينيين في القدس لبيعها للصهاينة
معركة صامتة في ريف السويداء الشرقي ونشاط لحسم تمثيل المعارضة في «اللجنة الدستورية»
القوات العراقية تشن ضربات جديدة على "داعش" في سوريا
الجهات المختصة تعثر على أجهزة اتصال اوأنفاق في بلدة تيرمعلة بريف حمص
تركيا تلعب خارج «أستانا» ومؤشرات على امتعاض روسي إيراني من «اتفاق منبج»
ملامح عملية الجنوب تبدأ من القسم الشرقي ضد داعش
«اتفاق منبج» في ستة أشهر: نقاط مراقبة وقوات أمن جديدة!
افتتاح طريق حمص ــ حماة الدولي

معرض للمنتجات النسائية من الألبسة والأشغال اليدوية بالسويداء

ضم المعرض الذي افتتحته اليوم جمعية تنظيم الأسرة السورية بالسويداء بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمشاركة نحو 40 سيدة وشابة من مختلف الأعمار منتجات نسائية من الألبسة والأشغال اليدوية المتعددة.

ويستمر المعرض لمدة خمسة أيام ويتضمن تسويق منتجات النساء المتدربات في مركزي دعم وتمكين المرأة في سليم والسويداء بأسعار الكلفة للمواطنين قبيل حلول عيد الفطر.

و أشارت رئيسة فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بالسويداء اقبال حامد إلى أهمية المعرض لإظهار منتجات النساء المعيلات والمستفيدات من المركزين اللواتي تم تدريبهن لإدخالهن إلى سوق العمل.

وبينت المشاركة رحاب النجاد أنها قدمت مجموعة فساتين وألبسة أطفال ضمن المعرض فيما أوضحت ربى الجرماني أن المعرض يزيد ثقتها بنفسها ويعطيها شعورا بالارتياح لاستمرار بالإنتاج.

وذكرت تغريد الكحيل الوافدة إلى السويداء من داريا أنها تقدم منتجات تعكس ما تعلمته في مهنة خياطة الملابس التي تحقق لها فائدة خاصة في هذه الظروف لمساعدة اسرتها في تحمل أعباء الحياة.

ولفتت المشرفة الإدارية على مركز تدريب وتأهيل المرأة في سليم سلاف سليم إلى أن المعرض تتويج لتدريبات النساء خلال الفترة الماضية ويتماشى مع الجهود المبذولة لتأمين فرص عمل لهن ودعمهن في إطار العملية التنموية.

ووجدت الزائرة للمعرض داليا العربيد بالمنتجات المقدمة تنوعا ودقة بالعمل مع أسعار مناسبة مؤكدة أهمية هذه التجارب النسائية.

 

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.