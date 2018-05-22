معرض للكتب في حديقة رواد البيئة في جرمانا

معرض للكتب تحتضنته حديقة رواد البيئة في مدينة جرمانا السورية، والغاية تشجيع أكبر شريحة من الناس على القراءة واستغلال الهواء الطلق.

إصدارات متنوعة وعناوين مختلفة ضمها معرض الكتب الذي احتضنته حديقة رواد البيئة في مدينة جرمانا، وأقامته "دار سين للثقافة والنشر والإعلام" و"دار الهيثم للطباعة والنشر والتوزيع" بالتعاون مع مجلس مدينة جرمانا.

وتضمن المعرض العديد من الكتب في مختلف صنوف المعرفة والأدب والفكر، إضافة لجناح مخصص لكتب الإعارة حيث يمكن للزوار استعارة الكتب وإعادتها خلال فترة المعرض مع إمكانية البيع بالتقسيط.

مدير "دار سين" أيهم صقر قال إن "الفكرة من إقامة هذا المعرض في الهواء الطلق تشجيع أكبر شريحة من الناس على زيارته خاصة أن الحديقة تعد متنفساً لسكان مدينة جرمانا".

أما هند الراضي، مديرة "مجموعة نقرأ لنلتقي"، فقد رأت أن المعرض بكمه ونوعه "يقدم خدمة نوعية للمرأة المثقفة والتي تسعى إلى بنية ثقافية اجتماعية".







