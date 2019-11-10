مظاهرات في إدلب ضد “جبهة النصرة” ومتزعمها

خرجت عدد من المظاهرات المناوئة لـ”جبهة النصرة” الجمعة 8/11/2019 في مناطق متفرقة من محافظة إدلب.



حيث أفاد “المرصد” المعارض بأن أهالي كفركيلا ومعرة مصرين وسراقب وتفتناز وبنش وحربنوش ومعرة النعمان ومدينة إدلب ومناطق أخرى بالمحافظة خرجوا بمظاهرات، وهتف المتظاهرون ضد “جبهة النصرة” وزعيمها “أبو محمد الجولاني” وما يسمى بحكومة الإنقاذ الموالية لـ”النصرة”.



وأضاف “المرصد” أن المتظاهرين هتفوا لـ”كفرتخاريم” التي كانت تحاصرها “جبهة النصرة” أول أمس الخميس، على خلفية تظاهر المئات من أهالي مدينة “كفر تخاريم” ليل الأربعاء/الخميس، ضد “النصرة”.



وأوقفت “جبهة النصرة” اقتحام القرية بعد أن قالت “النصرة” إنها توصلت إلى اتفاق مع الأهالي دون ذكر مصير الـ60 شخص الذين قاموا بطرد مسلحي “جبهة النصرة” وما يسمى بـ”حكومة الإنقاذ” من المدينة.



وكانت الدولة السورية قد أنشأت معابر لخروج المدنيين من محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة “جبهة النصرة” إلّا أن الأخيرة قامت باعتقال كل من يحاول الخروج من المعابر بالتوازي مع استهدافها لتلك المعابر بعشرات قذائف المدفعية.