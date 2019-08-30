مطمر قاسية الصحي.. حل ينتظره أهالي اللاذقية للتخلص من روائح مكب البصة

تتسارع وتيرة الأعمال في مطمر قاسية الصحي الذي تنفذه مديرية الخدمات الفنية بمحافظة اللاذقية بالتنسيق مع فرع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية متاع 6 لتنجز نحو ست شرائح من الخلية الأولى خلال الشهرين الماضيين مع الاستعداد لاستثماره وإلغاء الاعتماد على مكب البصة وما يشكله من منغص للأهالي نتيجة تراكم النفايات فيه من سنوات وما تسببه من حرائق متكررة تلوث هواء المدينة.



وتبلغ مساحة المطمر الصحي نحو 34 هكتارا وهو مكون من خليتين كل منها تحوي عددا من الشرائح تم إنجاز نحو 12 شريحة من الخلية الأولى وفق المهندس يحيى ياسين رئيس دائرة النفايات الصلبة بمديرية الخدمات الفنية الذي بين لمراسل سانا أن أعمال حفر الشرائح تتم بشكل علمي وسيترافق استكمالها مع مد أنابيب شبكة تصريف العصارة وأنابيب الغاز للانتقال إلى الرمي في مطمر قاسية مع بداية العام القادم والانتهاء من العمل في مكب البصة.



ولفت ياسين إلى أن تربة المنطقة التي يتم إنشاء المطمر فيها كتيمة وغير نفوذة تماما كما سيتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمعالجة النفايات والنواتج عنها من خلال شبكة التصريف بأقطار متعددة سيكون الخط الرئيسي فيها بقطر متر واحد من البيتون المسلح وخطوط جانبية وفرعية تلتقي بجور تفتيش لتصريف الغاز مشيرا إلى أن المطمر يضم ساحات تجميع ستتم إحاطتها بشبك معدني وبوابات حديدية ولن يكون معه تلوث للبيئة أو رائحة غاز وقمامة أو حتى حرائق.



بدوره لفت المهندس زهير تفاحة مدير المشروع في مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية إلى أن إنجاز الخلايا يتم بسرعة مع زيادة نسبة الحفريات في المساحات المخصصة للطمر لتستوعب كميات أكبر من النفايات الأمر الذي يزيد العمر الافتراضي للمطمر مبينا أن آليات المؤسسة تعمل حاليا على سركبة الجوانب لتأمين الميول اللازم لمد الأنابيب ونقاط الغاز وبركة تجميع العصارة التي سيتم العمل على إنجازها مع استكمال الحفريات بما يضمن وضع الخلية الأولى بالاستثمار في أقرب وقت.



وبين أن فرع المؤسسة استحضر كادرا كبيرا مع الآليات اللازمة لتنفيذ المطمر بالسرعة المطلوبة وفق الخطة التي وضعتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة اللاذقية في ضوء الحاجة لإغلاق مكب البصة لافتا إلى أن رمي النفايات في المطمر سيتم بطمرها على مراحل بطبقات ترابية مع رصها وتجميع ماء العصارة في برك تجميع والاستفادة من الغاز لاحقا.



وتتسارع الجهود لإنجاز مطمر قاسية وإغلاق مكب البصة الذي تتسبب حرائقه بانتشار الروائح وسحب الدخان فوق مدينة اللاذقية وترجع مديرية الخدمات الفنية أسباب الحرائق لانبعاث الغازات من النفايات المتراكمة من عشرات السنين القابلة للاشتعال مع الحرارة المرتفعة صيفا إضافة إلى افتعال الحرائق بالرغم من الإجراءات التي اتخذت في المكب والتي تعد بمثابة حلول مؤقتة لمعالجة تراكم نفايات على مساحة 30 هكتارا تنتظر إنجاز مطمر قاسية لوضع حل نهائي.



سانا